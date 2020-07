Polizei Dortmund

POL-DO: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Dortmund-Mitte

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0706

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (7.7.) gegen 10.40 Uhr im Bereich Märkische Straße/Saarlandstraße sind drei Menschen verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 18-Jährige aus Winterberg mit ihrem Ford auf der Märkischen Straße in Richtung Norden unterwegs. Als sie nach links in die Saarlandstraße abbog, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden BMW eines 36-jährigen Dortmunders. Dieser war auf der Märkischen Straße in Richtung Süden unterwegs.

Der 36-jährige Autofahrer erlitt bei dem Unfall offenbar schwere Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Achtjähriger aus Olsberg und ein Zehnjähriger aus Winterberg - beide mit im Ford unterwegs - wurden leicht verletzt. Sie konnten nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Märkische Straße in Höhe der Unfallstelle vorübergehend gesperrt werden. Die Fahrbahn in Richtung Norden konnte gegen 11.50 Uhr freigegeben werden. Gegen 13 Uhr war die Straße wieder komplett frei.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro.

