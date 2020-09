Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Bewaffnete Personen auf Wohnmobilstellplatz lösen Polizeieinsatz aus

Kinheim (ots)

Am 04.09.2020 um 18:02 Uhr wurden durch mehrere Zeugen zwei etwa 25 - 30 jährige Personen gemeldet, die bewaffnet mit Langwaffen über den Wohnmobilstellplatz in Kinheim Richtung Moselufer gehen würden. Kurz darauf wurden durch weitere Zeugen mindestens zwei Schüsse aus dem Bereich gemeldet. Der Sachverhalt wurde durch starke Polizeikräfte vor Ort abgeklärt. Nach kurzer Fahndungszeit stellte sich schließlich heraus, dass es sich um Jäger handelte, die dort in ihrem Revier unterwegs waren. Im Einsatz waren mehrere Polizeikräfte aus unterschiedlichen Inspektionen. Es entstanden keinerlei Personen- oder Sachschäden.

