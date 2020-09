Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden, Mofa-Roller fährt auf PKW auf.

Zell-Merl (ots)

Am 04.09.2020 gegen 14:50 Uhr kam es in Zell-Merl in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mofa-Roller und einem PKW, welcher in eine Parklücke einbiegen wollte. Die 15 jährige Rollerfahrerin fuhr auf den vor ihr fahrenden, einbiegenden PKW auf und verletzte sich hierbei. Das Mädchen wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Im Einsatz befand sich die Polizei Zell sowie der Rettungsdienst.

