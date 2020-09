Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 04.09.2020

Daun (ots)

Ereignis: Fahrzeug fährt in Zaun, Zeugen gesucht

Ort: Gerolstein, Brunnenstraße

Zeit: 30.08.2020, 16.00 Uhr bis 31.08.2020, 13.00 Uhr

Bereits am Montagnachmittag nahmen Beamte der Polizei Daun einen Unfall in Gerolstein auf. Ein unbekannter Fahrzeugführer war in der Zeit von Sonntag, 16.00 Uhr bis Montag 13.00 Uhr gegen einen Zaun in der Brunnenstraße, Ortsausgang Richtung Pelm, gefahren. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Auch das verursachende Verkehrsmittel dürfte deutlich beschädigt worden sein. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Daun zu melden, 06592-96260.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

www.polizei.rlp.de/pi.daun



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell