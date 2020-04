Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Uneinsichtiger Mann versucht Beamten zu treten und erhält mehrere Anzeigen

Weil sie gestern Abend am Grenzübergang in Wintersdorf versuchten außerhalb eines zugelassenen Grenzüberganges nach Frankreich auszureisen wurden ein 57-Jähriger und seine 58-jährige Begleiterin von Beamten der Bundespolizei gestoppt. Im Rahmen der Identitätsfeststellung beleidigte der 57- Jährige zunächst die Bundespolizisten. Im weiteren Verlauf versuchte er die Beamten zu treten, was aber verhindert werden konnte. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Da er im Rahmen der Widerstandshandlung den derzeit vorgeschrieben Mindestabstand nicht eingehalten hat, wurden seine Personalien, bezüglich des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg, an die zuständige Verwaltungsbehörde weitergeleitet.

Zusätzlich wurde gegen die beiden deutschen Staatsangehörigen Ornungswidrigkeitenverfahren wegen der Verstöße gegen das Passgesetz eingeleitet.

