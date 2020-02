Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Tötungsdelikt in Wiesbaden-Naurod, Wiesbaden- Naurod, Kellerskopfstraße, 04.02.2020, 16:15 Uhr

(He)Gestern Nachmittag kam es in Wiesbaden-Naurod in der Kellerskopfstraße zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil eines 91-jährigen Mannes. Nach den bisherigen Ermittlungen gilt dessen 64-jährige Ehefrau als dringend tatverdächtig. Diese wurde unmittelbar nach der Tat in der Wohnung des Ehepaares festgenommen. Gegen 16:15 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass die Frau ihren Mann in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer verletzt haben soll. Dies bestätigte sich beim Eintreffen von Rettungsdienst und Polizei. Trotzt sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb das Opfer noch in der Tatwohnung an seinen schweren Verletzungen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei war vor Ort und hat die Ermittlungen übernommen. Demnach liegt bei der Ehefrau eine schwere psychische Erkrankung vor, welche allem Anschein nach als Auslöser der Tathandlung gilt. Die Frau fügte sich nach der Tat selbst Verletzungen zu, welche jedoch nicht lebensgefährlich waren. Die 64-Jährige wurde zur psychiatrischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Heute wird die Frau auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wiesbaden einem Haftrichter vorgeführt, welcher über die weitere Unterbringung entscheidet.

2. Mit Messer bedroht und Wertsachen gefordert, Wiesbaden, Niederwaldstraße, Kleiststraße, 05.02.2020, 01:30 Uhr

(He)Heute morgen kam es in Wiesbaden an der Einmündung Niederwaldstraße, Kleiststraße zu einem Überfall auf eine 34-jährige Frau, bei der dieser mit einem Messer gedroht wurde und die Täter Bargeld erbeuteten. Die Frau war gegen 01:30 Uhr auf dem Heimweg, als sie an der o.g. Örtlichkeit von zwei Männern angesprochen wurde. Einer der Täter habe sie mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert. Nach der Übergabe von etwas Geld seien die Täter von der Niederwaldstraße in eine Seitenstraße geflüchtet. Der Sachverhalt wurde leicht verspätet der Polizei gemeldet. Eine Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos. Beschreibung Täter 1: Circa 25 Jahre, circa 1,80 Meter groß, schmale Figur, leichter Bartwuchs am Kinn, auffallendes Muttermal an der linken Wange, hatte nach Angaben der Geschädigten ein südländisches Erscheinungsbild und habe mit einem arabischen Akzent gesprochen, dunkel gekleidet, schwarzes Basecap, dunkler Hooddie, evtl. Schal. Täter 2: Circa 25 Jahre, circa 1,75 Meter, schmale Figur, hatte nach Angaben der Geschädigten ein südländisches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

3. Einbrecher erbeuten Schmuck, Wiesbaden, Ernst-von-Harnack-Straße, 03.02.2020, 13:15 Uhr - 16:30 Uhr

(He)Am Montagmittag kam es in Wiesbaden in der Ernst-von-Harnack-Straße zu einem Wohnungseinbruch, bei dem der oder die Täter Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeuteten. Zwischen 13:15 Uhr und 16:30 Uhr drangen die Täter gewaltsam in eine in einem Mehrparteienhaus gelegene Wohnung ein und durchsuchten im Anschluss die Innenräume. Herbei fiel ihnen dann der Schmuck in die Hände. Mit dem Diebesgut gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

4. Einbrecher stehlen Bargeld, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 03.02.2020, 11:00 Uhr - 17:00 Uhr

(He)Im Verlauf des Montages verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer in der Dotzheimer Straße gelegenen Wohnung und entwendeten aus dieser 150 Euro Bargeld. Festgestellt wurde der Diebstahl bei der Rückkehr des Wohnungsinhabers gegen 17:00 Uhr. Dieser hatte gegen 11:00 Uhr die Wohnung verlassen. Wie die Täter in die Wohnung gelangten steht noch nicht fest. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

5. Einbrecher erwischt, Wiesbaden, Schönbergstraße, 04.02.2020, 18:35 Uhr

(He)Einen gehörigen Schreck bekam gestern eine Wohnungsinhaberin aus der Schönbergstraße in Wiesbaden, als gegen 18:35 Uhr plötzlich ein Einbrecher in ihrer Wohnung stand. Der Täter hatte zuvor ein Fenster aufgehebelt und war so in die Erdgeschosswohnung eingestiegen. Bei seiner Absuche nach Diebesgut traf er dann auf die Wohnungsinhaberin und flüchtete umgehend durch die Balkontür des Wohnzimmers nach draußen. Nach einer ersten Inaugenscheinnahme wurde nichts entwendet. Täterbeschreibung: 20-30 Jahre alt, 1,75 Meter groß, normale Statur, dunkler Dreitagebart, braun/beige Jacke, dunkles Base-Cap, nach Angaben der Geschädigten von "südländischer Erscheinung". Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

6. Hochwertiges Fahrrad entwendet, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, 04.02.2020, 08:55 Uhr - 11:55 Uhr

(He)Gestern entwendeten unbekannte Täter auf dem Bahnhofsplatz in Wiesbaden ein vor dem dortigen Einkaufszentrum abgestelltes Fahrrad im Wert von fast 3.000 Euro. Das Rad vom Typ "Specialized Stomp Jumper" mit Carbon-Rahmen wurde gegen 09:00 Uhr an einem Fahrradständer abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Gegen 12:00 Uhr war das Mountainbike dann verschwunden. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

7. Kellereinbruch, Wiesbaden, Wielandstraße, 01.02.2020, 23:00 Uhr - 03.02.2020, 19:20 Uhr

(He) Zwischen Samstagabend und Montagabend brachen unbekannte Täter in Wiesbaden in der Wielandstraße in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein und entwendeten zwei Fahrräder sowie einen Fahrzeuggepäckträger. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 1.500 Euro. Nachdem die Täter auf unbekannte Art und Weise in den Keller des Hauses gelangt waren, verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in zwei Kellerabteile. Diese wurden durchsucht und anschließend mit dem erbeuteten Diebesgut die Flucht ergriffen. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

8. Beim Einkaufen Geldbörse entwendet, Wiesbaden-Bierstadt, Rostocker Straße, 03.02.2020, 11:30 Uhr - 12:00 Uhr

(He)Einer 88-jährigen Seniorin wurde am Montag während ihres Einkaufs in einem Discounter in Bierstadt die Geldbörse entwendet. Hierbei entstand der Dame ein Schaden von circa 100 Euro. Die Geschädigte hielt sich zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr in dem in der Rostocker Straße gelegenen Einkaufsmarkt auf. In dieser Zeit muss der Diebstahl passiert sein. Nach Angaben der Geschädigten sei sie Während ihres Einkaufs durch ein ihr fremdes Mädchen bzw. eine fremde junge Frau abgelenkt worden. Mutmaßlich nutzte ein Komplize der Unbekannten in diesem Moment die Chance und griff nach der in einem Stoffbeutel verstauten Geldbörse. Den Beutel hatte die Rentnerin in ihrem Einkaufswagen abgelegt. Beschreibung der mutmaßlichen Tatbeteiligten: weiblich, circa 14 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß, dunkle Haare, wirkte auf die Geschädigte "südeuropäisch", sprach gebrochenes deutsch. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Terrassentür hält Einbrechern stand, Idstein, Taubenberg, 04.02.2020, 13.00 Uhr bis 22.50 Uhr,

(pl)In Idstein haben am Dienstag die Terrassentür und das Küchenfenster eines Einfamilienhauses in der Straße "Taubenberg" Einbrechern standgehalten. Die Täter hatten zwischen 13.00 Uhr und 22.50 Uhr versucht, die Tür und das Fenster aufzuhebeln. Als ihnen dies aber nicht gelang, ergriffen die gescheiterten Einbrecher die Flucht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die zuständigen Ermittler bei der Polizeidirektion Rheingau-Taunus übernehmen die weitere Bearbeitung und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

2. Verdächtige Personen gemeldet - Versuchter Einbruch festgestellt, Niedernhausen, Königsberger Straße, 04.02.2020, 20.10 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend wurde in der Königsberger Straße in Niedernhausen ein versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus festgestellt. Ein aufmerksamer Passant hatte der Polizei gegen 20.10 Uhr gemeldet, dass ihm zwei dunkelgekleidete Personen aufgefallen sind, welche sich verdächtig um mehrere Einfamilienhäuser in der Königsberger Straße bewegen würden. Als die Beamten daraufhin direkt vor Ort fuhren, hatten sich die beiden verdächtigen Personen bereits entfernt und konnten auch im Rahmen einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Im weiteren Verlauf stellten die Beamten einen versuchten Einbruch in ein dortiges Einfamilienhaus fest. Unbekannte hatten sich an den Fenstern des Hauses zu schaffen gemacht und dann aber offensichtlich unverrichteter Dinge wieder die Flucht ergriffen. Die zuständigen Ermittler bei der Polizeidirektion Rheingau-Taunus übernehmen die weitere Bearbeitung und bitten um weitere Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

3. Seitenscheibe eingeschlagen - Handschuhfach durchsucht, Idstein, Taubenberg, 03.02.2020, 20.00 Uhr bis 04.02.2020, 18.00 Uhr,

(pl)Autoaufbrecher haben zwischen Montagabend und Dienstagabend in Idstein die Seitenscheibe eines geparkten Ford Siesta eingeschlagen und anschließend das Handschuhfach nach Wertgegenständen durchsucht. Der betroffene Pkw, aus dessen Innenraum offensichtlich nichts entwendet wurde, war auf einem Parkplatz in der Straße "Taubenberg" abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

4. Achtung - Weiterhin betrügerische Anrufe, Rheingau-Taunus-Kreis, 04.02.2020,

(pl)Nachdem die Polizei bereits mehrfach vor betrügerischen Anrufen gewarnt hat, ebben Anrufe dieser Art auch weiterhin nicht ab. Am Dienstag wurden der Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis erneut Fälle gemeldet, in welchen sich die Betrüger am Telefon als angebliche Bekannte oder Verwandte ausgaben und von einer finanziellen Notlage berichteten, wegen der sie nun dringend Bargeld benötigten. Zudem wurde ein Fall angezeigt, bei dem ein angeblicher Polizeibeamter versuchte, die Angerufene zu ihren Vermögensverhältnissen auszufragen. In den gemeldeten Fällen ließen sich die Betroffenen von den Betrügern glücklicherweise nicht aufs Glatteis führen und setzten stattdessen die Polizei über die Betrugsversuche in Kenntnis.

5. Von Pkw erfasst - Fußgängerin verletzt, Taunusstein, Bleidenstadt, Aarstraße, 04.02.2020, 13.00 Uhr,

(pl)Eine 81-jährige Fußgängerin wurde am Dienstagmittag in Taunusstein-Bleidenstadt auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Aarstraße von einem Pkw erfasst und verletzt. Gegen 13.00 Uhr fuhr ein 80-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw rückwärts aus einer Parkbucht und stieß hierbei mit der über den Parkplatz laufenden Fußgängerin zusammen. Die verletzte 81-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

6. Geparktes Auto beschädigt - Unfallflucht, Walluf, Niederwalluf, Spätburgunderweg, 03.02.2020, 11.30 Uhr bis 04.02.2020, 10.00 Uhr,

(pl)Bei einer Unfallflucht im Spätburgunderweg in Niederwalluf wurde zwischen Montagvormittag und Dienstagvormittag ein dort geparkter silberner BMW erheblich beschädigt. Der Geschädigte hatte seinen Pkw am Montag, gegen 11.30 Uhr, im Spätburgunderweg abgestellt und musste dann am nächsten Tag, gegen 10.00 Uhr, frische Beschädigungen im hinteren, rechten Bereich seines Wagens feststellen. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Mögliche Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

