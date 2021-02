Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Holzhüttenbrand in Baunatal: Keine Hinweise auf Brandstiftung

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel): Am Freitagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, kam es in Baunatal-Guntershausen zum Brand einer Holzhütte. Das Gebäude wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Wie die Ermittlungen zur Brandursache durch Beamte des zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo bislang ergaben, gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Hingegen kommt derzeit ein technischer Defekt als Ursache für das Feuer in Betracht. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell