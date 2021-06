Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Mit Farbe herumgeschmiert

Ahaus (ots)

Zu Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien ist es am Wochenende in Ahaus gekommen. Betroffen waren ein Metallzaun und ein Gehweg an der Pestalozzischule sowie ein Schaukasten. Die Täter verwendeten dabei rote Lackfarbe. Die Taten ereigneten sich zwischen Samstag, 19.00 Uhr, und Sonntag, 14.00 Uhr, an der Böcklerstraße. Wie berichtet, hatten Unbekannte in der Nacht von Samstag und Sonntag auch den Eingang der Aabachschule an der Straße Am Aabach mit Farbe verunstaltet. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

