Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210420.1 Heide: Dieb macht reiche Beute

Heide (ots)

Am vergangenen Freitag hat ein Unbekannter nicht nur die Geldbörse einer Frau während des Einkaufs gestohlen, sondern zudem im Anschluss der Tat mehrere Konto-Abhebungen durchgeführt. Der Gesamtschaden der Geschädigten liegt im vierstelligen Bereich.

Gegen 12.00 Uhr erledigte die Anzeigende ihren Einkauf in dem Aldi-Markt in der Hamburger Straße in Heide. Hier hielt sie während des Bezahlens an der Kasse ihr Portemonnaie letztmalig in der Hand, bevor sie am gestrigen Tag feststellte, dass es weg war. Die 74-Jährige schloss ein Verlieren aus, sondern nahm an, noch im Bereich des Aldi-Marktes bestohlen worden zu sein. In der Geldbörse befanden sich neben 150 Euro eine Girocard und der dazugehörige PIN. Das nutzte der Dieb aus und tätigte über Wochenende einige Abbuchungen in Höhe von mehreren tausend Euro.

Der Verlust des Portemonnaies mitsamt Inhalt ist schon mehr als ärgerlich. Den weiteren Schaden, das Abheben des Geldes, hätte die Seniorin allerdings verhindern können, hätte sie ihre PIN zur Bankkarte dem Dieb nicht direkt mitserviert. Die Polizei warnt dringend davor, die Geheimnummer fahrlässig zusammen mit der Karte zu verwahren oder gar auf ihr zu notieren. Leider begehen insbesondere ältere Menschen diesen Fehler immer wieder und erleiden in der Folge mitunter hohe Schäden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell