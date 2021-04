Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210419.9 Brunsbüttel: Frauen reanimieren 15 jährigen

Brunsbüttel (ots)

Zu einem besonderen Zwischenfall kam es heute am 19.04.21, gegen 07.45 Uhr, in der Kopernikusstraße in Brunsbüttel. Ein 15 jähriger Syrer war auf dem Gehweg der Straße leblos zusammengebrochen. Zwei 41 und 55 jährige Brunsbüttlerinnen fanden den Jungen und riefen umgehend über Notruf die Rettungsleitstelle an. Von dort wurden sie in die Herz-Lungen Wiederbelebung eingewiesen und begannen den Jungen zu reanimieren. Beim Eintreffen des Rettungswagen hatten die Frauen es erfolgreich geschafft, den Jungen am Leben zu halten und ihn somit gerettet. Der 15 jährige Syrer mit Wohnsitz in Brunsbüttel hatte nach Angaben seine Eltern bereits eine Woche gefastet und war offensichtlich aus diesem Grund zusammengebrochen. Er wurde ins Klinikum Brunsbüttel verbracht und ist ausser Lebensgefahr. Den couragierten Frauen wird ein besonderer Dank und ein besonderes Lob ausgesprochen.

Stefan Hinrichs

