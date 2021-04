Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210419.8 Schenefeld: Einbruch in Bäckerei

Schenefeld (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Schenefeld zu einem Einbruch in eine Bäckerei gekommen. Der Täter erbeutete Bargeld aus einer Kasse, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Nacht zum Sonntag stieg ein Unbekannter im Zeitraum von 22.00 Uhr bis 02.00 Uhr über ein rückwärtiges Fenster in die Räumlichkeiten eines Backbetriebes in der Mühlenstraße ein. Aus einer Ladenkasse entnahm er Wechselgeld und flüchtete mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell