Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugen nach Körperverletzung gesucht - Einbruch

Fulda (ots)

Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Fulda - Am Montagabend (28.06.), gegen 20:45 Uhr, kam es vor einem Lebensmittelmarkt in der Rabanusstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 15-jähriger aus Fulda sowie dessen 19-jähriger Begleiter wurden durch eine aus Richtung des Stadtschlosses kommende, mehrköpfige Personengruppe in ein Streitgespräch verwickelt und anschließend geschlagen. Die Aggressoren entfernten sich danach wieder in Richtung Stadtschloss. Die beiden jungen Männer wurden bei dem Angriff leicht verletzt. Einer der Täter kann als männlich, etwa 18 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, bekleidet mit weißem T-Shirt und schwarzer Basecap beschrieben werden. Zur Tatzeit führte er eine Bauchtasche mit sich. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Fulda - Unbekannte brachen in der Zeit von Freitagnachmittag (25.06.) bis Montagmorgen (28.06.) in ein umzäuntes Baustellengelände in der Fuchsstraße ein. Durch Öffnen des Bauzauns gelangten die Täter auf das Gelände, von welchem sie zwei Paletten mit insgesamt 18 Eimern Abdichtmittel im Wert von circa 2.900 Euro entwendeten. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

