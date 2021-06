Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall auf BAB 7 - LKW mit Anhänger kommt von Fahrbahn ab - Fahrzeugführer verletzt

BAB 7 Gemarkung Knüllwald (ots)

Am Montag, dem 28.06.2021, gg. 12.00 Uhr, ereignete sich auf der BAB 7, Kassel in Richtung Fulda, zwischen der AS Homberg (Efze) und der AS Bad Hersfeld (West), km 353,000, Gemarkung Knüllwald, Schwalm-Eder-Kreis, ein Verkehrsunfall, an welchem ein LKW mit Anhänger beteiligt war.

Der 20-jährige, aus dem Landkreis Würzburg stammende, Fahrzeugführer des LKW befuhr den o. g. Autobahnabschnitt, auf dem rechten von drei Fahrstreifen. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den dort befindlichen Wildschutzzaun. Das Fahrzeug kippte nach rechts um und kam im Grünstreifen liegend zum Stillstand.

Der Fahrzeugführer wurde verletzt und mittels Rettungswagen ins Klinikum Bad Hersfeld eingeliefert.

Nach dem Verkehrsunfall war der rechte Fahrstreifen blockiert. Für die Bergungsmaßnahmen musste zeitweise, für die Dauer von ca. einer Stunde, auch der mittlere Fahrstreifen durch die hinzugezogene Autobahnmeisterei Hönebach gesperrt werden. Etwa gg. 16.30 Uhr war die komplette Fahrbahn wieder frei. Nennenswerte Verkehrsbehinderungen wurden hier nicht bekannt.

Der Gesamtschaden an dem LKW mit Anhänger sowie den Einrichtungen der BAB wird auf über 40.000,- Euro geschätzt.

Neben der bereits erwähnten Rettungswagenbesatzung war vor Ort auch ein Notarzt eingesetzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

