Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Stevede, L600/Zwei Verletzte nach Unfall

Coesfeld (ots)

Nicht mehr fahrbereit waren zwei Autos nach einem Unfall auf der L600 am Freitag (02.04.21). Gegen 17.15 Uhr befuhr ein 53-jähriger Autofahrer aus Coesfeld die K48 in Richtung Maria Veen. Als er die L600 überqueren wollte, kollidierte er im Kreuzungsbereich mit dem Auto eines 53-jährigen Dülmeners, der die Landstraße 600 in Fahrtichtung Dülmen befuhr.

Durch die Wucht des Aufpralls geriet das Auto des Dülmeners ins Schleudern, drehte sich mehrfach um die eigene Achse und kam im angrenzenden Graben, entgegen der Fahrtrichtung, zum Stehen. Dabei überfuhr er ein am rechten Fahrbahnrand stehendes Schild und einen Leitpfosten. Er und seine 60-jährige Beifahrerin aus Dülmen kamen mit Rettungswagen leicht verletzt in Krankenhaus.

