POL-COE: Coesfeld-Lette - Trunkenheitsfahrt -

Am 04.04.2021, gegen 00:20 Uhr, wurde in der Ortslage Lette ein 30-jähriger Nottulner mit seinem Pkw für eine Verkehrskontrolle angehalten. Zuvor ist der Nottulner durch seine unkonventionelle Fahrweise aufgefallen. In seiner Atemluft konnte deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Alkotest erbrachte einen Wert, der eine anschließende Blutprobe nach sich zog. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, ihn erwartet eine Strafanzeige.

