Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld-Lette, Bruchstraße - Brand einer Lagerhalle

Coesfeld (ots)

Am Donnerstag, 01.04.2021, 20.50 Uhr, kam es in Coesfeld-Lette, Bruchstraße, zu einem Brand. Bei dem Brandort handelte es sich um eine etwa 25 m lange Lagerhalle, in der sich Fahrzeuge befanden. Durch den Brand wurde die Halle stark beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

