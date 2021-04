Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße - Verkehrsunfall, eine Person leicht verletzt

Coesfeld (ots)

Am Donnerstag, 01.04.2021, 10.35 Uhr, befuhr ein 55 Jahre alter Mann aus Münster mit seinem Auto den Parkplatz des Edeka in Coesfeld, Borkener Straße und stieß gegen einen Einkaufswagen, den eine 90 Jahre alte Frau aus Coesfeld schob. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Sie musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sachschaden entstand nicht.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell