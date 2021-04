POL-COE: Kreis Coesfeld/ Onlineveranstaltung für Interessierte am Polizeiberuf

Polizei Coesfeld

Wie in vielen Bereichen entfallen auch für die Personalwerber der Polizei Präsenztermine. Die Kreispolizeibehörde Coesfeld setzt in einigen Bereichen auf digitale Angebote. Polizeihauptkommissar Thomas Meyer lädt am Dienstag, 13. April, zu einem digitalen Informationsabend über ein Onlinekonferenzsystem ein. Ab 18 Uhr erläutert der Personalwerber nicht nur die Schritte zur Bewerbung für das Einstellungsjahr 2022. Er gibt auch Einblicke in die Arbeit der Polizei und vermittelt, warum dieser Beruf so vielfältig ist.

Diese Veranstaltung ist ein weiterer Baustein bei den digitalen Angeboten. Beispielsweise haben die Polizisten vom Bezirksdienst Dülmen mit der Pressestelle einen digitalen Wachen-Besuch gedreht, der auf der Internetseite der Polizei Coesfeld unter https://coesfeld.polizei.nrw/medien/der-bezirksdienst-duelmen zu finden ist. Normalerweise findet dieser für Kinder vor Ort auf den Wachen statt. Die Pandemie verhindert das jedoch derzeit.

Wer an dem digitalen Informationsabend teilnehmen will, erhält die Zugangsdaten über personalwerbung.coesfeld@polizei.nrw.de bei Personalwerber Thomas Meyer.

