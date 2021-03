Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Münsterstraße/Portemonnaie gestohlen

Coesfeld (ots)

Bargeld weg, Dokumente weg und Geld vom Konto abgebucht. Für eine 60-jährige Drensteinfurterin endete der Einkauf am Mittwoch (31.03.21) mit einer bösen Überraschung. Die Frau war gegen 10 Uhr in dem Aldi an der Münsterstraße einkaufen.

In dem Geschäft kam ihr ein unbekannter Mann nahe. Kurz darauf merkte die 60-Jährige den Verlust ihrer Geldbörse. Diese steckte in einer Westentasche.

Wenig später wurde ein vierstelliger Betrag an einem Geldautomaten abgehoben.

Der Mann soll zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß sein. Er trug einen Mund-Nasen-Schutz und hatte eine graue Jacke an.

Die Polizei rät:

- Wertsachen eng am Körper und in Innentaschen tragen - Pin-Nummern nie zusammen mit der Bankkarte aufbewahren - Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen legen - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell