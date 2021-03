Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Carl-Sonnenschein-Straße/ Weißer Toyota Hiace beschädigt

Coesfeld (ots)

Am Dienstag (30.03.21) hat ein unbekannter Autofahrer an der Carl-Sonnenschein-Straße einen weißen Toyota Hiace beschädigt. Der Wagen stand auf einem Firmenparkplatz. Die Unfallzeit liegt zwischen 16.15 Uhr und 17.10 Uhr. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

