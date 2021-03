Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Hauptstraße/Ford Kuga gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag einen schwarzen Ford Kuga mit Lüdinghauser Kennzeichen gestohlen. Der Wagen stand auf einer Einfahrt an der Hauptstraße in Olfen. Tatzeit ist zwischen 22 Uhr am Montagabend und 7.45 Uhr am Dienstagmorgen. Wie es gelang, den Wagen zu öffnen, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

