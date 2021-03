Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Kreuzbauerschaft, Verkehrsunfall mit

Coesfeld (ots)

Schwer verletzt wurde, am Montag, 29.03.21, gegen 18:00 Uhr, eine 14jährige Aschbergerin, als sie die Fahrbahn der Kreisstraße 10 queren wollte. Die Jugendliche, welche auf Inlinern mit ihren Freunden unterwegs war, wurde bei dem Querungsversuch von einem PKW erfasst und durch die Kollision schwer verletzt. Der 23jährige Fahrzeugführer aus Senden fuhr, von Münster Amelsbüren kommend in Fahrtrichtung Ottmarsbocholt. Auf der dortigen Brücke, die über die Autobahn 1 führt, ereignete sich der Unfall aus bislang ungeklärten Gründen. Das Mädchen wurde durch einen Rettungshubschrauber in das Clemens-Hospital nach Münster verbracht. Der Fahrer des PKW blieb unverletzt. Die Kreisstraße 10 wurde für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell