POL-COE: Lüdinghausen, Wilhelmstraße/Frau verjagt Täter

Coesfeld (ots)

Eine 58-jährige Frau aus Lüdinghausen hat am Samstag (27.03.21) Betrüger verjagt. Sie wollte gegen 16.05 Uhr an einem Bankautomaten an der Wilhelmstraße Geld abholen.

Nachdem sie ihre EC-Karte in den Geldautomaten steckte und ihre Pin eingegeben hatte, bedrängten sie zwei Männer. Einer hielt eine Zeitung über die Tasten des Geldautomatens und tippte etwas ein.

Nachdem sie um Hilfe rief, flüchteten die Personen in Richtung Ostwall. Es kam daraufhin ein vierstelliger Euro-Betrag aus dem Automaten. Die Täter flüchteten ohne Diebesgut.

Personenbeschreibung:

- Zwei männliche Personen - ca. 170-175cm - schwarze Hose - schwarze Jacke - einer hatte eine schwarze Cap und einen schwarzen Mundschutz - einer trug einen OP-Mundschutz - keine Brille - sprachen gebrochen Deutsch

Die Frau hat sich richtig verhalten. In solch einer Situation rät die Polizei:

- Achten Sie auf Ihr Umfeld - Schauen Sie, dass Sie die Pin verdeckt eingeben - Kommen Ihnen Leute zu nahe, rufen Sie um Hilfe und brechen Sie den Vorgang ab - Lassen Sie die Karte nicht aus den Augen - Prüfen Sie umgehend, ob Geld abgehoben wurde - Wenden Sie sich an Ihr Geldinstitut - Erstatten Sie Anzeige

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

