Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Heideweg/Polizei beendet Grillparty

Coesfeld (ots)

Die Polizei hat am Samstag (27.03.21) in Olfen eine Grillparty beendet. Gegen 17.50 Uhr meldete ein Zeuge eine größere Personenanzahl in einem Waldgebiet am Heideweg. Bei der Anfahrt sahen die Beamten eine Gruppe von rund zehn Personen, die ohne Abstand und Masken in zwei Kreisen dicht beieinander standen.

Beim Anblick der Streifenwagen flüchteten einige Teilnehmer. Vor Ort entdeckten die Polizisten Bier, Grillgut und ein Lagerfeuer. Die noch angetroffenen drei Personen erhalten eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell