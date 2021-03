Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Münsterstraße/ Geldbörse gestohlen

Coesfeld (ots)

Durch Ablenkung hat ein Unbekannter am Samstag (27.03.21) die Geldbörse einer 75-jährigen Frau aus Lüdinghausen stehlen können. Gegen 13 Uhr fuhr sie mit ihrem Auto in die Tiefgarage ihres Wohnhauses an der Münsterstraße. Nachdem sie das Fahrzeug geparkt hatte, öffnete eine männliche Person die Beifahrertür und "fuchtelte" mit einer Zeitung herum. Sie sagte ihm, dass er verschwinden solle, was er auch tat. Im Nachhinein stellte die Frau fest, dass ihr Portemonnaie fehlte. Dieses habe auf ihrem Beifahrersitz gelegen.

Täterbeschreibung:

- männlich - kurze schwarze Haare - ca. 180cm - ca. 17-20 Jahre - schwarz gekleidet - schlank - schmales Gesicht - sprach gebrochen Deutsch - Zeitung in der Hand

Die Polizei prüft einen Zusammenhang mit einem Sachverhalt von der Wilhelmstraße. Siehe Auftrag Nr. 4349294

Die Polizei in Lüdinghausen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell