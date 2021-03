Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand auf Balkon; Verkehrsunfall mit Schwerverletzter; Containerbrand

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Brand auf Balkon

Zum Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses im Öschweg sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst am Mittwochnachmittag ausgerückt. Dort war es gegen 14 Uhr aus noch ungeklärte Ursache zum Brand eines Schrankes gekommen. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und zahlreichen Einsatzkräften vor Ort war, konnte die Flammen schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Bempflingen (ES): Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Eine 67-jährige Autofahrerin ist am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der K 1257 schwer verletzt worden. Die Frau war gegen 7.45 Uhr mit einem Renault Clio von Altdorf kommend in Richtung Bempflingen unterwegs. Den ersten, verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge fuhr der Wagen im Anschluss an eine langgezogene Linkskurve stetig nach rechts, geriet in den Grünstreifen und überfuhr einen Leitpfosten. Im Straßengraben prallte der Pkw frontal gegen eine dortige Unterdolung aus Beton. Dabei erlitt die nicht angegurtete Fahrerin schwere Verletzungen. Sie musste vom Rettungsdienst aus dem Fahrzeug gerettet und in der Folge mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Am total beschädigten Renault, der abgeschleppt wurde, beläuft sich der Schaden auf schätzungsweise 15.000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreisstraße bis zirka zehn Uhr voll gesperrt. (mr)

Mössingen (TÜ): Container in Brand geraten (Zeugenaufruf)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Container auf einem Firmengelände in der Zeppelinstraße am Mittwochmittag in Brand geraten. Eine Streife des Polizeipostens Mössingen bemerkte gegen 12.30 Uhr wie starker Rauch aus dem Container, der mit Papier und Pappe befüllt war, aufstieg. Der sofort verständigten Feuerwehr gelang es rasch, die Flammen zu löschen. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein neben dem Container stehender Opel Meriva in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet unter Telefon 07473/9521-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell