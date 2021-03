Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung vom 03.03.2021/11.46 Uhr: Korrektur der Unfallzeit. Wir bitten die nachstehende Pressemeldung zu verwenden.

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Vorfahrt missachtet

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Christophstraße / Untertorstraße ereignet hat. Ein 36-Jähriger war gegen 15.30 Uhr mit seiner Mercedes A-Klasse auf der Untertorstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Christophstraße missachtete er die Vorfahrt eines Ford S Max, welcher die Christophstraße stadtauswärts befuhr. Dessen 41-jährige Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Der Mercedes war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf zirka 7.000 Euro geschätzt. (amh)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell