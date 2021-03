Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall; Einbruch

Reutlingen (ots)

Frickenhausen (ES): Mit Lkw zusammengestoßen

Eine Pkw-Lenkerin ist am Dienstagmorgen mit einem Lkw zusammengestoßen und dabei verletzt worden. Die 29-Jährige befuhr um 7.30 Uhr mit einem Skoda die K 1239 von Frickenhausen herkommend in Richtung Tischardt. Aus bislang unbekannter Ursache kam die Frau mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und streifte den entgegenkommenden Lastwagen. Im Anschluss wurde ihr Pkw abgewiesen und kam erst nach etwa 100 Metern zum Stehen. Die Fahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden. Zusammen mit ihrem vier Jahre alten Kind, das sich ebenfalls in dem Fahrzeug befand, wurde sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Während der unverletzte Junge das Krankenhaus wieder verlassen konnte, musste die 29-Jährige zur Beobachtung stationär aufgenommen werden. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung des nicht mehr fahrbereiten Skoda für eine Stunde voll gesperrt. Die Feuerwehr rückte mit zwölf Einsatzkräften und drei Fahrzeugen an die Unfallstelle aus. Der Schaden wird auf 7.300 Euro geschätzt. (ms)

Esslingen (ES): Gartenhauseinbruch

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein Unbekannter in ein Gartenhaus in Verlängerung des Pfostenackerwegs eingebrochen. Zwischen 16 Uhr und zwölf Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam über die Türe Zutritt und durchsuchte das Gartenhaus. Den jetzigen Ermittlungen zu Folge wurde ein geringer Geldbetrag entwendet. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell