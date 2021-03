Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Diebe auf Baustelle; Einbrüche; Fahrzeuge beschädigt

Reutlingen (ots)

Pliezhausen (RT): Kleinkraftkrad-Lenkerin bei Verkehrsunfall verletzt

Zu einem Verkehrsunfall wegen einer Vorfahrtsmissachtung ist es am Montagvormittag bei Pliezhausen gekommen. Gegen 9.15 Uhr wollte ein 77 Jahre alter Mercedes-Lenker mit seiner E-Klasse von der K 6756 auf die B 297 einbiegen. Dabei kollidierte er mit einer von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 17 Jahre alten Fahrerin eines Kleinkraftrads. Diese stürzte im Anschluss zu Boden und wurde mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa 7.500 Euro. Das Zweirad musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B 297 für zirka eine Stunde voll gesperrt werden. (rn)

Esslingen (ES): Diebe auf Baustelle unterwegs (Zeugenaufruf)

Mehrere bislang unbekannte Diebe haben sich im Laufe des Wochenendes auf einer Baustelle in der Barbarossastraße zu schaffen gemacht. In der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, öffneten die Täter den Zaun um auf das Baustellengelände zu gelangen. Im Anschluss entwendeten sie etwa 40 Europaletten sowie zirka 100 Pflastersteine in bislang unbekanntem Wert. Da sie zum Abtransport ein größeres Fahrzeug verwendet haben müssen, bittet der Polizeiposten Oberesslingen unter Telefon 0711/310576810 um Hinweise zu den Unbekannten. (ms)

Kirchheim (ES): Auffahrunfall im Kreisverkehr

Am Montagmorgen hat sich im Kreisverkehr in der Nürtinger Straße ein Auffahrunfall ereignet. Kurz nach sieben Uhr befuhr eine 55-Jährige mit ihrem Dacia den Kreisverkehr und musste bei der Ausfahrt verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte ein nachfolgender 43-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Fiat ins Heck des Dacia. Die Dacia-Lenkerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst vor Ort behandelt wurden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 4.000 Euro. (sm)

Rottenburg (TÜ): Vorfahrt missachtet

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am frühen Montagmorgen bei Baisingen ereignet. Ein 31 Jahre alter BMW-Lenker befuhr gegen 5.20 Uhr die K 6940 von Baisingen herkommend in Richtung L 1361. An der Einmündung hielt er zunächst an. Beim Einfahren in die vorfahrtsberechtigte Landstraße übersah er aus bislang ungeklärter Ursache den von Mötzingen kommenden Renault Laguna eines 38-Jährigen, der in Richtung B 28 unterwegs war. Der Renault prallte frontal in die linke Seite des BMW, der sich hierdurch um 45 Grad drehte. Der Unfallverursacher zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Seine 39 Jahre alte Beifahrerin verletzte sich so schwer, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Über die Schwere der Verletzungen des Renault-Lenkers liegen noch keine Erkenntnisse vor. Er wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit 23 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz. Zur Versorgung der Verletzten waren neben dem Rettungshubschrauber und den beiden Rettungswagen ein Notarztwagen am Unfallort. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge war die L 1361 bis acht Uhr voll gesperrt. (ms)

Tübingen (TÜ): In Schule eingebrochen

In eine Schule im Tübinger Stadtteil Kilchberg ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. In der Zeit von Samstag, 14.30 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter über eine gewaltsam geöffnete Tür des Hinterausgangs in das Gebäude in der Rammertstraße. Der Einbrecher ließ bei Fußballturnieren gewonnene Pokale sowie Sektflaschen mitgehen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Tübingen (TÜ): Fahrzeuge beschädigt

In der Zeit von Sonntag, 13 Uhr, bis Montag, sieben Uhr, sind drei Fahrzeuge in der Lescherstraße im Tübinger Stadtteil Kilchberg beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Täter zerstach an einem VW Passat, einem VW Golf sowie einem Fiat Punto einen oder mehrere Reifen. Weiterhin wurde der Fiat großflächig mit blauer Farbe besprüht. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. (ms)

Burladingen (ZAK): Einbrecher unterwegs

Ein Geschäft in der Hauptstraße ist am Wochenende von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, neun Uhr, verschaffte sich der Täter über die Ladentüre gewaltsam Zutritt ins Innere. Auf der Suche nach Stehlenswertem stieß der Einbrecher auf Bargeld, mit dem er sich aus dem Staub machte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Der Polizeiposten Burladingen ermittelt. (sm)

