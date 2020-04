Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung an Pkw

Wachenheim a.d.Weinstr. (ots)

Im Zeitraum vom 25.04.2020, 13:00 Uhr, bis 26.04.2020, 10:30 Uhr, beschädigte ein bis dato unbekannter Täter den linken Außenspiegel eines Ford Grand C-MAX, welcher ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand im Bornweg in Wachenheim a.d.Weinstr. abgestellt war. Aufgrund des Schadensbildes und der Spurenlage, dürfte der Außenspiegel mit der Faust oder dem Arm des Täters abgeschlagen worden sein. Da ein Anwohner am 26.04.2020 zwischen 00:00 Uhr - 00:30 Uhr einen Knall vernehmen konnte, besteht der Verdacht, dass sich hier die Tat ereignet haben könnte.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

