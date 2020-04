Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wohnungsbrand

Laumersheim (ots)

Am Sonntag, 26.04.2020 gegen 14:30 Uhr wurde der Polizei Grünstadt ein Brand in einem alten Fabrikgelände bei Laumersheim gemeldet. Wie sich herausstellte brannte es aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Nebengebäudes. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung. Der Brand wurde durch mehrere Wehren der Verbandsgemeinde Leininger Land und der Feuerwehr Grünstadt mit 61 Mann und 15 Fahrzeugen gelöscht. Durch den Brand entstand ein Schaden an der Außenfassade und der angrenzenden Holzbalkon in Höhe von ca. 45 000EUR. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache ist zunächst noch unklar. Weitere Ermittlungen folgen.

