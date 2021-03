Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Balkonbrand

Reutlingen (ots)

Denkendorf (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag an der Einmündung Esslinger Straße / Boßlerstraße ereignet hat. Ein 30-Jähriger war gegen 11.15 Uhr mit seinem Smart Fortwo auf der Boßlerstraße unterwegs. An der Einmündung wollte er nach links in die Esslinger Straße einbiegen, wobei er die Vorfahrt eines KIA Picanto missachtete. Dessen 33-jährige Fahrerin war in Richtung Nellingen unterwegs und konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass es zur Kollision kam. Glücklicherweise blieben alle unverletzt. An dem KIA dürfte Totalschaden entstanden sein. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf zirka 12.000 Euro geschätzt. Die beiden Fahrzeuge mussten jeweils mit einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. (amh)

Esslingen (ES): Radfahrer gestürzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Radfahrer beim Sturz von seinem Pedelec am Montagnachmittag erlitten. Der 74-Jährige war gegen 14.45 Uhr auf dem Unteren Neckarhaldenweg von Mettingen herkommend in Richtung Sulzgries unterwegs. Ersten Ermittlungen nach bremste der Senior wegen Unebenheiten des Weges ab. Hierbei kam er zu Fall und stürzte über den Lenker zu Boden. Passanten kümmerten sich um den Verletzten und verständigten die Rettungskräfte. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (ms)

Tübingen (TÜ): Radfahrer schwer verletzt

Schwere Kopfverletzungen hat ein Radfahrer bei einem selbstverschuldeten Verkehrsunfall am Montagvormittag erlitten. Der 21-Jährige war um 10.50 Uhr mit seinem Rennrad auf dem abschüssigen Verbindungsweg von der Westbahnhofkreuzung kommend in Richtung Schleifmühleweg unterwegs. Am Ende des Verbindungswegs fuhr der junge Mann ohne anzuhalten und auf den Verkehr zu achten auf die Fahrbahn des Schleifmühlewegs ein. Ein von links kommender, 32 Jahre alter Lenker eines Audi A 5 konnte trotz einer Vollbremsung eine Kollision mit dem Radler nicht verhindern. Der 21-Jährige, der keinen Fahrradhelm getragen hatte, musste nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle in eine Klinik eingeliefert werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen dürfte über 5.000 Euro betragen. (ms)

Tübingen (TÜ): Unfall mit drei Fahrzeugen auf der B 27

Ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am späten Montagnachmittag auf der B 27 ereignet. Eine 27-Jährige war kurz vor 17.30 Uhr mit ihrem Kia auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße von Stuttgart herkommend unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Tübingen-Zentrum übersah sie, dass sich der Verkehr staute. Nahezu ungebremst prallte sie gegen den Mercedes-Benz Vito eines 26 Jahre alten Mannes, der auf den davorstehenden Fiat Ducato eines 32-Jährigen geschoben wurde. Die Unfallverursacherin verletzte sich bei dem heftigen Aufprall und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Ihr Auto sowie der Vito waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. (ms)

Tübingen (TÜ): Unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abgekommen

Eine Pkw-Lenkerin hat sich bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Dienstag mehrfach mit ihrem Fahrzeug überschlagen. Die 24-Jährige war mit einem Fiat Punto gegen 1.10 Uhr auf der L 371 von Wurmlingen in Richtung Hirschau unterwegs. Kurz vor der Einmündung zum Rittweg geriet die Fahrerin ausgangs einer langgezogenen Linkskurve zunächst mit den beiden rechten Rädern auf den unbefestigten Fahrbahnrand. Beim anschließenden Gegenlenken kam sie nach links von der Fahrbahn ab. Im dortigen Acker überschlug sich der Fiat mehrfach, ehe er wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Die 24-Jährige, die sich zunächst zu Fuß von der Unfallstelle entfernt hatte, wurde wenig später von einer Streifenwagenbesatzung an ihrer Wohnanschrift angetroffen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte die Verletzte zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Dort musste die 24-Jährige auch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Der total beschädigte Fiat musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. (rn)

Balingen (ZAK): Brand auf Balkon

Eine unachtsam entsorgte Zigarettenkippe könnte nach derzeitigem Kenntnisstand möglicherweise die Ursache für den Brand auf dem Balkon eines Wohnhauses in der Behrstaße gewesen sein. Am frühen Dienstagmorgen, gegen 2.25 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem von einem der Hausbewohner die Flammen auf dem Balkon festgestellt worden waren. Die Feuerwehr, die mit 25 Einsatzkräften anrückte, übernahm die weiteren Löscharbeiten. Ein 23-Jähriger sowie eine 54-jährige Bewohnerin wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht und blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 10.000 Euro belaufen. (rn)

