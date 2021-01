Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Aalen: Unfall im Parkhaus

In einem Parkhaus im westlichen Stadtgraben fuhr ein 18-jähriger Opel-Lenker am Dienstag gegen 17.15 Uhr beim Befahren einer Abfahrtsrampe gegen das Fahrzeugheck eines geparkten Pkw VW, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 1500 Euro entstanden ist.

Aalen: Unfallflucht

Am Dienstag fuhr ein unbekannter Lkw-Lenker gegen 17.45 Uhr rückwärts in die Einfahrt eines Parkplatzes in der Kochertalstraße ein und beschädigte mit seinem Heck einen geparkten Pkw VW, an welchem die komplette Seite zerkratzt und der Außenspiegel abgefahren wurde. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel. 07361/5240.

Aalen: Unfall beim Ausparken

Ein 27-jähriger Lkw-Lenker beschädigte am Dienstag gegen 17.35 Uhr beim Ausparken seines Fahrzeuges im Südlichen Stadtgraben die Front eines geparkten Pkw. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 7000 Euro.

Aalen: Unfall im Einmündungsbereich

Ein 61-jähriger Pkw-Lenker, der am Dienstag gegen 11 Uhr von der L 1084 aus Richtung Elchingen kommend nach rechts auf die L 1076 abbog, kollidierte aus Unachtsamkeit im Einmündungsbereich mit dem Pkw eines 50-jährigen Fahrzeuglenkers. 9000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Westhausen: Aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr auf der B 29 in Fahrtrichtung Aalen. Ein 38-jähriger Fahrzeuglenker war mit seinem Klein-Lkw aus Unachtsamkeit auf eine 47-jährige Audi-Lenkerin aufgefahren, die aufgrund eines Rückstaus kurz vor der Abzweigung zur B 290 verkehrsbedingt angehalten hatte. Die Fahrzeuglenkerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Ellwangen: Sachbeschädigung an Pkw

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße wurde am Samstag ein Pkw Mercedes-Benz zwischen 14.40 Uhr und 15.00 Uhr durch Unbekannte an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Sattelzug beschädigt Hausdach und Pkw

Von seinem Navigationsgerät fehlgeleitet bog ein 49-jähriger Sattelzuglenker am Dienstag gegen 13.50 Uhr in die Werrenwiesenstraße ein. Dabei streifte er mit seinem Auflieger ein Hausdach sowie einen geparkten Pkw. An diesen entstand dabei ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall im Kreisverkehr

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Remsstraße/Bahnhofsplatz übersah ein 41-jähriger Opel-Lenker am Dienstag gegen 7 Uhr einen darin fahrenden 21-jährigen KIA-Lenker und kollidierte mit diesem. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

