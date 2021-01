POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Waiblingen: Unfall auf B14

Rund 13.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, kurz vor 14:30 Uhr auf der B14. Ein 62 Jahre alter Lkw-Fahrer fuhr die Bundesstraße in Richtung Backnang entlang und wollte kurz vor dem Teiler B 14 / B 29 auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah er einen rechts neben sich fahrenden 34-jährigen Skoda-Fahrer und kollidierte mit ihm. Der Pkw kam nach dem Zusammenstoß nach rechts von der Fahrbahn ab. Glücklicherweise blieb es beim Sachschaden, keiner der Beteiligten wurde verletzt.

Winnenden: Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ein 32-jähriger Mann fuhr am Dienstag gegen 16:45 Uhr mit seinem Mercedes die Lilienstraße entlang und missachtete an der Einmündung Backnanger Straße die Vorfahrt einer 61 Jahre alten BMW-Fahrerin. Beim Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw erlitt die BMW-Fahrerin leichte Verletzungen, sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Pkw entstand Totalschaden, der Sachschaden wird auf ca. 24.000 Euro geschätzt.

Backnang: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz vor dem Haupteingang einer Drogerie in der Annonay-Straße ereignete sich am Dienstag eine Unfallflucht. In der Zeit von 5.30 Uhr bis 17 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer beim Parken gegen den dort stehenden Pkw VW und verursachte an diesem einen Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher erbittet nun die Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090.

