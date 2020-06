Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

TUT) Sachbeschädigung auf dem Friedhof (28.06.2020 - 29.06.2020)

Aldingen (ots)

Ein Ermittlungsverfahren wegen Störung der Totenruhe durch Beschädigung von Beisetzungsstätten leitete das Polizeirevier Spaichingen aufgrund einer auf dem Friedhof am Kirchplatz begangenen Sachbeschädigung ein.

Unbekannte Täter rissen dort im Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Montagabend an einer Grabstätte ein aus Edelstahl gefertigtes Kreuz von einem Grabstein. Das Kreuz steckten sie in einer nahegelegenen Grünfläche in die Erde.

Personen, die der Polizei hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

