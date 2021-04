Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg/Katalysatoren demontiert und gestohlen

Coesfeld (ots)

In Ascheberg haben Unbekannte die Katalysatoren von zwei Autos gestohlen.

In einem Fall stand ein grauer Opel T98 zwischen 22 Uhr am Dienstag (30.03.21) und 6.15 Uhr am Mittwoch (31.03.21) auf dem Aldi-Parkplatz an der Münsterstraße.

Auch bei einem blauen VW Polo haben Diebe den Katalysator demontiert und mitgenommen. Der Wagen war zwischen 13 Uhr am Dienstag (30.03.21) und 7 Uhr am Mittwoch (31.03.21) am Bakenfelder Weg geparkt. In beiden Fällen bittet die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell