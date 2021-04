Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Bernhard-von-Galen-Straße

Fahrer eines Mountainbikes stürzt und verletzt sich leicht

Coesfeld (ots)

Am Donnerstag, 01.04.2021, 19.45 Uhr, befuhr ein 20 Jahre alter Mann aus Coesfeld mit seinem Mountainbike die Bernhard-von-Galen-Straße in Coesfeld. Aus ungeklärter Ursache kam er mit seinem Fahrrad ins Rutschen und berührte eine Straßenlaterne, wodurch er zu Fall kam und sich leicht verletzte. Polizeibeamte, die auf dem Weg zu einem anderen Einsatz waren, bemerkten den jungen Mann, der nach dem Sturz auf dem Gehweg lag. Der Mountainbikefahrer wurde mittels Rettungswagen zur ambulanten Behnadlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden (Kratzer) an der Straßenlaterne.

