Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg-Herbern, Forsthövel-Münsterstraße

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 03.04.2021, 20.30 Uhr, befuhr ein 44 Jahre alter Mann aus Hamm mit seinem Auto die Forsthövel-Münsterstraße in Ascheberg-Herbern in Fahrtrichtung Ascheberg-Herbern. Aus ungeklärter Ursache kam der Mann mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, überquerte Geh- und Radweg und prallte im Straßengraben gegen einen Baum. Dabei wurde der Mann schwer verletzt und im Anschluss durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. An Pkw und 2 Bäumen entstand Sachschaden.

