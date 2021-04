Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Nieländer Straße/Vier Verletzte nach Brand

Coesfeld (ots)

Die Polizei hat nach einem Feuer an der Nieländer Straße in Buldern die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Gegen 15.50 Uhr brannte am Freitag (02.04.21) der Dachstuhl eines Hauses. Vier Bewohner kamen mit Rettungswagen leicht verletzt ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell