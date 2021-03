Feuerwehr Bochum

FW-BO: Mehrere Unwettereinsätze im Stadtgebiet Bochum

Bochum

Am heutigen Samstag Nachmittag kam es zu mehreren durch Unwetter ausgelöste Feuerwehr-Einsätze. Mehrere Sturmböen mit Geschwindigkeiten von über 95 km/h waren die Ursache von Windbruch bei Bäumen. Ein Baum wurde am Zeppelindamm durch eine Sturmböe umgeweht und versperrte beide Fahrbahnen. Die Straße ist derzeit noch gesperrt. Durch das Unwetter wurde bis jetzt keine Personen verletzt. Derzeit ist die Freiwillige Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr Bochum an 11 Einsatzstellen noch mit 44 Einsatzkräften vor Ort. Bitte beachten sie die Unwetterwarnungen der Wetterdienste und verhalten sie sich vorsichtig.

