Feuerwehr Bochum

FW-BO: Nächtlicher Wohnungsbrand in Harpen

Bochum (ots)

In der Nacht zu Donnerstag musste die Feuerwehr Bochum in die Maischützenstraße nach Harpen ausrücken, um einen Brand in einer Doppelhaushalte zu löschen.

Um 2.40 Uhr wurde der Leitstelle das Feuer gemeldet. Als der Löschzug der Hauptfeuerwache kurze Zeit später am Einsatzort eintraf, war eine leichte Rauchentwicklung aus einer Doppelhaushälfte festzustellen. Die Bewohnerin befand sich glücklicherweise bereits in Sicherheit. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Den Brand konnte ein Trupp unter Atemschutz schnell ablöschen. Anschließend wurden die Wohnräume mit einem Lüfter vom Brandrauch befreit.

Nach einer Stunde war der Einsatz der 20 Einsatzkräfte beendet, zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

