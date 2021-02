Feuerwehr Bochum

FW-BO: Schwerer Verkehrsunfall und Wasserrohrbruch im Bereich der A 448

Universitätsstraße

Bochum (ots)

Am Mittwochabend musste die Feuerwehr Bochum im Bereich Universitätsstraße / Autobahn A 448 fast zeitgleich zu zwei Einsätzen ausrücken. Auf der Universitätsstraße kam es zu einem Wasserrohrbruch einer großen Versorgungsleitung, auf der A 448 ereignete sich fast zeitgleich ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person lebensgefährlich verletzt wurde.

Um 21.09 Uhr ging zunächst die Meldung über zwei überflutete Wohnhäuser in der Straße "Am Langen Seil" unterhalb der Universitätsstraße ein. Wie sich nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte der Löscheinheit Querenburg der Freiwilligen Feuerwehr herausstellte, war auf der Universitätsstraße in Fahrtrichtung Innenstadt, kurz hinter der Überführung über die A 448, eine große Versorgungsleitung geplatzt. Das Wasser lief von dort zum Teil auf die Fahrbahn der A 448 sowie entlang der Rohrleitung zur Straße "Am langen Seil". Dort lief das Wasser in die Erdgeschossebene zweier Wohnhäuser, die daraufhin bis zu 15 cm Wasser unter Wasser standen. Nachdem die zeitgleich alarmierten Stadtwerke die Leitung abgeschmiert hatten, begannen die Einsatzkräfte das Wasser mit Wassersaugern zu entfernen.

Nur zwei Minuten nach der Meldung über den Wasserrohrbruch ging in der Leitstelle der Feuerwehr ein Notruf ein, der einen schweren Verkehrsunfall auf der A 448 in Fahrtrichtung Gerthe, kurz hinter der Anschlussstelle Querenburg (Universitätsstraße) meldete. Ein PKW hatte sich überschlagen und war schließlich auf einem Erdwall der dortigen Baustelle auf der Seite liegen geblieben. Der Fahrer des Fahrzeuges wurde durch den Aufprall lebensgefährlich verletzt und in dem Wagen eingeklemmt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie eine Notärztin versorgten den Mann noch im Unfallwagen, parallel dazu stabilisierten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den PKW und bereiteten die Rettung vor. Mit hydraulischem Rettungsgerät wurde dafür das Dach des Wagens entfernt, anschließend konnte der Verletzte nach rund 40 Minuten befreit und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden.

Um 22.10 war der Feuerwehreinsatz auf der A 448 beendet, insgesamt waren dort 30 Einsatzkräfte vor Ort. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die A 448 war in Fahrtrichtung Gerthe während der Rettungsmaßnahmen sowie für die Unfallaufnahme gesperrt. Die Maßnahmen "Am langen Seil" konnte um 23 Uhr beendet werden. Hier waren 15 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.

