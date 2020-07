Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Gewässerverunreinigung auf dem Rhein und im Hafen Schierstein

Wiesbaden-Schierstein (ots)

Heute gegen 13:20 Uhr wurde die Wasserschutzpolizei in Wiesbaden über eine mineralölhaltige Verunreinigung auf dem Rhein im Bereich Wiesbaden-Schierstein informiert. Ein eingesetzter Hubschrauber stellte fest, dass Reste der geringen Verunreinigung aufgrund des starken Windes in den Hafen Schierstein getrieben sind. Die verständigte Feuerwehr und das Umweltamt Wiesbaden bestätigten das geringe Ausmaß im Ostteil des Hafens. Die Suche nach dem Verursacher dauert an.

