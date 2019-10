Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 15.10.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall ++ Kontrolle eines E-Scooters ++ Schiffs- und Angelzubehör entwendet ++ Falsche Polizeibeamte ++ Alleinbeteiligter Verkehrsunfall ++ Sachbeschädigung durch Farbschmierereien ++

Leer - Verkehrsunfall

Leer - Am gestrigen Abend ereignete sich gegen 18:40 Uhr auf der Nettelburger Straße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Ein 22-jähriger aus Westoverledingen befuhr mit einem Audi Sportback die Nettelburger Straße in Richtung Leer. In einem scharfen Kurvenbereich kam ihm ein Opel Vectra entgegen, der mit einem 45-jährigen Fahrer aus Ostrhauderfehn und einem 8-jährigen Kind besetzt war. Im Kurvenbereich kam es zum frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Ein 23-jähriger Beifahrer des Audi sowie alle drei weiteren Personen wurden durch den Unfall verletzt. Der Fahrer des Audi erlitt schwerere Verletzungen. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Leer - Kontrolle eines E-Scooters

Leer - Am gestrigen Mittag kontrollierte die Polizei einen 52-jährigen Mann aus Leer, der mit seinem E-Scooter den Radweg an der Hauptstraße entlangfuhr. Dabei stellten die Beamten fest, dass an dem E-Scooter weder ein Versicherungskennzeichen angebracht noch eine allgemeine Betriebserlaubnis vorhanden war. Da somit kein Versicherungsschutz für den E-Scooter bestand, wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann aus Leer eingeleitet.

Moormerland - Schiffs- und Angelzubehör entwendet

Moormerland - Wie der Polizei jetzt mitgeteilt wurde, kam es in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag zu einem Einbruch in ein Motorboot, welches im Hafen des Sautelersiels in der Schöpfwerkstraße angelegt war. Ein bislang unbekannter Täter durchtrennte ein Vorhängeschloss und entwendete aus der Kajüte des Bootes zehn Angelruten, dazugehörige Rollen sowie zwei 12 Volt Batterien. Der Schaden wird auf eine mittlere, dreistellige Summe geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Falsche Polizeibeamte

Emden - Der Polizei in Emden wurden am gestrigen Tag mehrere Vorfälle von der bekannten Masche "Falsche Polizeibeamte" mitgeteilt. Insgesamt kam es im Stadtgebiet zu elf Anrufen, bei denen sich die Anrufer als Beamte der Kriminalpolizei ausgaben, am Telefon einen Raubüberfall in der Nachbarschaft vortäuschten und nach Wertgegenständen fragten. Die Angerufenen, im Alter zwischen 74 und 92 Jahren, haben vorbildlich reagiert, indem sie keine Daten herausgaben und das Telefonat beendeten. Die Vorfälle fanden innerhalb von drei Stunden, in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 13:30 Uhr, statt. Die Polizei möchte mit diesem Hinweis die Bürgerinnen und Bürger nochmals warnen und bittet, ältere Angehörige über diese Betrugsmasche zu informieren.

Rhauderfehn - Alleinbeteiligter Verkehrsunfall

Rhauderfehn - Am gestrigen Nachmittag wurde die Polizei gegen 15:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung auf der Landesstraße 30 im Ortsteil Burlage gerufen. Eine 26-jährige aus Rhauderfehn befuhr mit ihrem Opel Astra die Landesstraße in Richtung Rhauderfehn. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam sie aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem auf einem Grünstreifen befindlichen Verkehrszeichen und einem Leitpfosten. Im weiteren Verlauf wurde der Opel über einen angrenzenden Seitengraben katapultiert und kam letztlich in einem Waldstück zum Stehen. Durch den Unfall wurde die 26-jährige leicht verletzt. Der Pkw wies erhebliche Beschädigungen auf und musste abgeschleppt werden.

Rhauderfehn - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Rhauderfehn - Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Sachbeschädigung an einer Kindertagesstätte in der Hahnentanger Straße geben können. In der Zeit von Samstag- auf Sonntagnachmittag beschmierten unbekannte Täter einen Anbau einer Kindertagesstätte in verschiedenen Farben und Motiven. Zudem wurden die dortigen Fensterscheiben bemalt. Hinweise nimmt die örtliche Polizeistation entgegen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Heike Rogner

Telefon: 0491/97690-104

E-Mail: heike.rogner@polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell