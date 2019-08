Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unfall bei Forstarbeiten - Waldarbeiter schwer verletzt

Netphen (OT Werthenbach) (ots)

Gestern Nachmittag (Donnerstag, 15.08.2019) kam es gegen 13:45 Uhr zu einem schweren Unfall bei Forstarbeiten in Netphen-Werthenbach. In einem Stück Wald mit Fichtenbestand unterhalb des Lahnhofes waren Waldarbeiter damit beschäftigt, Fichtenstämme mit Motorsagen zu bearbeiten. Auf dem abschüssigen Gelände setzten sich die gestapelten Stämme plötzlich in Bewegung und quetschten einen 45-Jährigen ein. Dieser wurde schwer verletzt nach notärztlicher Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Kölner Klinik gebracht.

