Feuerwehr Bochum

FW-BO: Verkehrsunfall mit einer schwer eingeklemmten Person

Am heutigen Sonntag kam es auf dem Harpener Feld zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Personen schwer verletzt wurde. Gegen 19:59 Uhr ging ein Anruf bei der Leitstelle der Feuerwehr ein, die den Unfall kurz hinter der Autobahnbrücke A 43 meldete. Aus noch unklaren Gründen prallte ein PKW unter einen am Seitenstreifen stehenden LKW-Auflieger. Als die Kräfte der Feuerwehr eintrafen, war eine Person schwer verletzt in dem PKW eingeklemmt. Die Person wurde mit hydraulischen Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit und durch den anwesenden Rettungsdienst versorgt. Zur weiteren Behandlung wurde die schwer verletzte Person in ein Krankenhaus transportiert. Um 21:03 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Insgesamt waren 28 Einsatzkräfte vor Ort. Im Bereich der Unfallstelle musste der Verkehr für die Zeit der Rettungsarbeiten gesperrt werden. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

