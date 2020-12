Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt entwichenen Strafgefangenen im Essener Hauptbahnhof fest

EssenEssen (ots)

Einen entwichenen Strafgefangenen konnten Einsatzkräfte der Bundespolizei gestern Mittag (12. Dezember) im Essener Hauptbahnhof festnehmen.

Bundespolizisten überprüften den 42-jährigen Essener gegen 12 Uhr in der Haupthalle des Bahnhofs. Dabei stellte sich heraus, dass die Kreispolizeibehörde Paderborn ihn als entwichenen Strafgefangenen zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben hatte. Offensichtlich war er aus einem Arbeitseinsatz am 8.12.2020 nicht in die JVA zurückgekehrt.

Zudem bestand noch ein aktiver Haftbefehl des Amtsgerichts in Marl gegen ihn. Dieses hatte den Essener wegen Unterschlagung zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten verurteilt.

Nachdem der 42-Jährige einen Angehörigen über seinen Verbleib informiert hatte, wurde er durch Bundespolizisten in die Essener JVA eingeliefert.*ST

