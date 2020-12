Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Lebensretter im Hauptbahnhof Paderborn Bundespolizei ehrt Mitarbeiter der DB Sicherheit

Münster - Paderborn - EssenMünster - Paderborn - Essen (ots)

Für einen lebensrettenden Einsatz wurden am Freitag, 11. Dezember, zwei Mitarbeiter der Mobilen Kontrollgruppe (MUG) durch die Leiterin der Bundespolizeiinspektion Münster, Polizeioberrätin Tina Reinwald, geehrt.

Am 20. November war die MUG anlässlich eines lokalen Maskenkontrolltages im Hauptbahnhof Paderborn eingesetzt. Ihnen fiel ein junger Mann auf, der sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Wenige Sekunden bevor ein ICE den Hauptbahnhof Paderborn mit einer Geschwindigkeit von etwa 120 km/h passierte, konnten die beiden Sicherheitsmitarbeiter ihn von der Bahnsteigkante wegziehen und festhalten. Durch ihr beherztes Eingreifen haben sie ihm wohl das Leben gerettet und konnten ihn unversehrt an die Bundespolizei übergeben. Über das Ordnungsamt Paderborn wurde die Einweisung in eine Fachklinik veranlasst.

Diesen erfolgreichen Einsatz nahm Frau Reinwald zum Anlass, den Lebensrettern ihren persönlichen Dank auszusprechen und ein kleines Präsent zu überreichen. Im Beisein der Teamleiterin, Frau Israel, betonten beide die gute Zusammenarbeit von DB-Sicherheit und Bundespolizei.

Die Mobile Unterstützungsgruppe ist eine besonders ausgebildete und ausgestattete Einheit der DB Sicherheit. Sie hat ihren Sitz in Essen und wird landesweit zur Unterstützung der DB Sicherheit eingesetzt.

