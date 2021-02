Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brennender Pedelec-Akku im Mehrfamilienhaus Am Nordbad

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Am Sonntag 21.02.2021 kam es in einer Wohnung im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses zu einem Wohnungsbrand. Um 13:58 Uhr gingen mehrere Anrufe bei der Leitstelle der Feuerwehr ein, die den Brand meldeten. Als der zuständige Löschzug der Haupt-Feuer und Rettungswache an der Einsatzstelle eintraf, hatte der Wohnungsinhaber einen brennenden Pedelec-Akku in eine feuchte Decke gehüllt und auf den Balkon verbracht. Die Bewohner des Hauses hatten sich schon vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Die zwei Bewohner der Brandwohnung erlitten eine Rauchvergiftung und mussten durch den anwesenden Rettungsdienst versorgt werden. Sie wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Ein Trupp unter Atemschutz kontrollierte die Wohnung und belüftete die verrauchten Räume. Um 14:40 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte vor Ort. Zur Brandursache und zum entstandenen Brandschaden hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell