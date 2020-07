Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Einsatzwagen rutscht gegen drei Autos und einen Absperrpfosten

Duisburg (ots)

Ein Einsatzwagen der Feuerwehr ist am Mittwoch (1. Juli, 8 Uhr) im Bereich der Gleise an der Wanheimer Straße in den Gegenverkehr gerutscht. Der Geländewagen stieß dort mit einem Renault zusammen, prallte vor einen Poller und einen Ford. Die 48-Jährige im Renault und der Fahrer des Einsatzwagens verletzten sich und kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Geländewagen sowie der Renault waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Ford kam mit Kratzern davon.

